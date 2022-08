È morto Archie Battersbee, staccate le macchine al 12enne britannico: l’annuncio della madre (Di sabato 6 agosto 2022) Oggi, 6 agosto, sono state staccate le macchine che tenevano in vita il 12enne inglese Archie Battersbee dal 7 aprile 2022. L’ha reso noto la madre del ragazzo dopo che i medici avevano avvertito che il ragazzo si trovava in una condizione «altamente probabile» di morte delle cellule cerebrali. Archie era in stato vegetativo a seguito di un incidente domestico. «Non abbiamo più opzioni», aveva commentato la madre Hollie Dance a Sky News la scorsa notte. La famiglia aveva fatto sapere di essere «distrutta» per aver esaurito ogni via legale che mantenesse le macchine respiratorie che assistevano il minore in ospedale. I familiari, infatti, hanno sempre lottato affinché non venisse staccata la spina e venisse fatto «tutto il possibile» ... Leggi su open.online (Di sabato 6 agosto 2022) Oggi, 6 agosto, sono stateleche tenevano in vita ilinglesedal 7 aprile 2022. L’ha reso noto ladel ragazzo dopo che i medici avevano avvertito che il ragazzo si trovava in una condizione «altamente probabile» di morte delle cellule cerebrali.era in stato vegetativo a seguito di un incidente domestico. «Non abbiamo più opzioni», aveva commentato laHollie Dance a Sky News la scorsa notte. La famiglia aveva fatto sapere di essere «distrutta» per aver esaurito ogni via legale che mantenesse lerespiratorie che assistevano il minore in ospedale. I familiari, infatti, hanno sempre lottato affinché non venisse staccata la spina e venisse fatto «tutto il possibile» ...

