Dai nubifragi in Trentino alla siccità del lago Maggiore | l' estate impazzita

- Un grado in più e metà delle piogge rispetto alle medie. Un cambiamento climatico globale ci consegna mesi sempre più caldi con precipitazioni dimezzate... come ad esempio fortissimi. Ed è ciò che è accaduto, oltre in Valle D'Aosta, anche in ... Come si vede dalle immagini diffusemedia locali alcune strade sono completamente bloccate a causa ...Un grado in più e metà delle piogge rispetto alle medie. Un cambiamento climatico globale ci consegna mesi sempre più caldi con precipitazioni dimezzate ...Roma, 6 ago. (askanews) - Le immagini diffuse dall'Unione Provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari dell'Alto Adige mostrano la forte ondata di maltempo che ha colpito nelle ultime ore la r ...