Caso Meredith, cosa fa oggi Raffaele Sollecito: il suo nuovo lavoro (Di sabato 6 agosto 2022) L'ANSA raccoglie le dichiarazioni di Raffaele Sollecito, che racconta come è cambiata la sua vita dopo l'assoluzione nel processo per l'omicidio di Meredith Kercher. Raffaele Sollecito entra a far parte di una pagina della cronaca nera del nostro Paese nel lontano 2007. Lo chiamarono il delitto di Perugia. Vittima della violenza ingiustificata che si scatenò quella sera fu Meredith Kercher. Meredith era una studentessa inglese presso l'Università di Leeds. Condivideva una casa con altre tre studentesse ed era in Italia per l'Erasmus. Il 5 novembre gli inquirenti portano Amanda Knox in questura come persona informata sui fatti. In seguito l'accuseranno del delitto assieme a Raffaele Sollecito e Patrick Lumumba, titolare del bar dove ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 6 agosto 2022) L'ANSA raccoglie le dichiarazioni di, che racconta come è cambiata la sua vita dopo l'assoluzione nel processo per l'omicidio diKercher.entra a far parte di una pagina della cronaca nera del nostro Paese nel lontano 2007. Lo chiamarono il delitto di Perugia. Vittima della violenza ingiustificata che si scatenò quella sera fuKercher.era una studentessa inglese presso l'Università di Leeds. Condivideva una casa con altre tre studentesse ed era in Italia per l'Erasmus. Il 5 novembre gli inquirenti portano Amanda Knox in questura come persona informata sui fatti. In seguito l'accuseranno del delitto assieme ae Patrick Lumumba, titolare del bar dove ...

