Canottaggio | Europei | i convocati azzurri per Monaco di Baviera

Roma, 6 ago. - (Adnkronos) - La Direzione Tecnica della Federazione italiana Canottaggio (Fic) ha diramato la composizione della delegazione azzurra che prenderà parte, dall'11 al 14 agosto, all'Europeo di Monaco di Baviera. La compagine azzurra sarà formata complessivamente da 60 atleti tra uomini (34) e donne (26), di cui 55 appartenenti alle categorie Senior e Pesi Leggeri e 6 a quella Pararowing. Per questa trasferta in terra tedesca il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo si avvarrà dello staff tecnico composto da Andrea Coppola (Capo Allenatore settore olimpico maschile), Stefano Fraquelli (Capo Allenatore settore olimpico femminile), Giovanni Santaniello (Capo Allenatore settore Paralimpico), Giovanni Lepore (Coadiutore settore olimpico maschile), Agostino Abbagnale (Allenatore settore olimpico maschile), Vittorio Altobelli ...

