Anzio | travolge un motorino e scappa senza prestare soccorso | pirata della strada inchiodato da alcuni testimoni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 6 agosto 2022) Ha centrato in pieno uncon la sua auto dopodiché si allontanato in tutta fretta. Ma non pensava che idell’incidente, avvenuto sulla Nettunense, avessero preso la targa e avvisato le forze dell’ordine. E così adesso l’automobilista rischia una denuncia per lesioni e omissione di. Auto contro scooter sulla Nettunense Lo scontro era avvenuto come detto sulla Via Nettunense. Un’auto, una Smart, si era scontrata contro unsul quale viaggiava un uomo sulla sessantina, sbalzato poi sull’asfalto e rimasto ferito. L’automobilista però, anzichée sincerarsi delle condizioni del centauro, ha pensato bene di dileguarsi facendo perdere – almeno così pensava – le proprie tracce. Leggi anche: Investe una donna e fugge: caccia al ...