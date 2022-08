“Acqua contaminata” Allarme del ministero | il marchio a rischio

(Di sabato 6 agosto 2022) L'Guizza finisce nella pagina degli avvertimenti deldella Salute che contiene i richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Ad essere interessati sono in particolare due lotti: i numeri 10LB2202A (produzione 21/07) e 08LB2208A (produzione 27/07) con termini minimi di conservazione fissati al 20/01/2024 e 26/01/2024. Gli uomini del dicastero guidato da Roberto Speranza hanno disposto il ritiro dal mercato dei prodotti a causa di un possibilemicrobiologico per chi consumasse l'a causa della possibile contaminazione da Stafilococco. Alcune analisi a campione dello stabilimento di produzione hanno messo in evidenza la presenza di contaminazione da Staphylococcus aureus in alcuni prodotti finiti.L'avviso, pubblicato il 2 agosto, specifica che ad essere interessata è in ...

