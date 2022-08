Viene licenziato e si vendica distruggendo la casa del suo capo (Di venerdì 5 agosto 2022) Un uomo canadese ha distrutto la proprietà del suo ex capo perché era furioso dopo essere stato licenziato. Si è vendicato, secondo quanto riferito, distruggendo lussuose case sul lago a Muskoka, in ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 5 agosto 2022) Un uomo canadese ha distrutto la proprietà del suo experché era furioso dopo essere stato. Si èto, secondo quanto riferito,lussuose case sul lago a Muskoka, in ...

Cecilia02798693 : RT @animanra: Ho scoperto che quelli che hanno licenziato mezza Italia per aprire call center di sottopagati in Kissandostan ora ti vendono… - Holikachuk : @matteosalvinimi Si che se però viene licenziato e poi non accetta di lavorare dall'altra parte dell'Italia e trasf… - animanra : Ho scoperto che quelli che hanno licenziato mezza Italia per aprire call center di sottopagati in Kissandostan ora… - bartolo81150820 : @minGiustizia si dovrebbe creare finalmente un pool di esperti estranei alla magistratura per giudicare i magistrat… - AvvCanu : Vuole entrare al lavoro con il green pass del cognato, ma viene licenziato -