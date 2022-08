Tragedia in campeggio | uccide una famiglia intera poi si toglie la vita

(Di venerdì 5 agosto 2022) Strage al. LaSchmidt è stata sterminata mentre si trovava in tenda. L’assassino ha ucciso in totale tre persone: il padre, la madre e la figlia di 6 anni. Illeso invece il figlio di 9 anni. Laha avuto luogo lo scorso 22 luglio e ora gli inquirenti hanno a disposizione i dati delle autopsie. Cos’è successo quel giorno?in, un’uccisa le forze dell’ordine hanno accertato che adre laè stato un 23enne. Laha avuto luogo il mese scorso in Iowa, più precisamente al Maquoketa Caves State Park. Gli inquirenti ora che hanno sotto mano i risultati delle autopsie dei membri dellaSchmidt, possono confermare le loro ...

_una_tragedia : La mattina alle 7 il campeggio è un covo di zombi vaganti che spingono passeggini di neonati urlanti. Me compresa zio caro -

Strage al: si è salvato solo un bambino di nove danni dalla furia omicida che ha spinto un 23enne a ... Lasi è consumata il mese scorso in un parco nello Iowa , ma solo ora sono ...Lasi è consumata il mese scorso in un parco nell', negli , ma solo ora sono stati resi noti i risultati delle autopsie sui corpi degli Schmidt. Strage al: famiglia sterminata da ...Erano in vacanza per qualche giorno di relax in famiglia in un campeggio: Tyler, con la moglie Sarah e i due figli Schmidt e Lula. Ma tutto è finito nel peggiore dei modi. Si è ...Una famiglia sterminata, una strage assurda in un campeggio: si è salvato solo un bambino di nove danni dalla furia omicida che ha spinto un 23enne a uccidere tre membri ...