Taiwan, un insieme di tunnel, arcipelaghi e basi protette (Di venerdì 5 agosto 2022) La tensione attorno a Taiwan resta altissima. Durante le imponenti esercitazioni di ieri dell'esercito cinese per ben 4 volte aerei e navi di Pechino hanno superato il punto di non ritorno, cioè la linea mediana dello stretto che divide l'isola dalla Cina. Un'invasione cinese quindi non è più solo un'ipotesi fantascientifica, ma qualcosa che potrebbe davvero accadere da un momento all'altro. Guai però a pensare che possa essere tutto facile per Pechino ed i suoi soldati (come già dicevamo nella nostra prima parte di analisi). Le insidie morfologiche oltre che belliche sono innumerevoli. Fanno parte di Taiwan le circa 90 isole Penghu, alcune poco più che scogli ma un ostacolo a qualsiasi forza d'invasione navale. Estremamente ben fortificate, le isole più grandi sono equipaggiate di missili antinave e antiaerei, sistemi radar d’allerta precoce e truppe ... Leggi su panorama (Di venerdì 5 agosto 2022) La tensione attorno aresta altissima. Durante le imponenti esercitazioni di ieri dell'esercito cinese per ben 4 volte aerei e navi di Pechino hanno superato il punto di non ritorno, cioè la linea mediana dello stretto che divide l'isola dalla Cina. Un'invasione cinese quindi non è più solo un'ipotesi fantascientifica, ma qualcosa che potrebbe davvero accadere da un momento all'altro. Guai però a pensare che possa essere tutto facile per Pechino ed i suoi soldati (come già dicevamo nella nostra prima parte di analisi). Le insidie morfologiche oltre che belliche sono innumerevoli. Fanno parte dile circa 90 isole Penghu, alcune poco più che scogli ma un ostacolo a qualsiasi forza d'invasione navale. Estremamente ben fortificate, le isole più grandi sono equipaggiate di missili antinave e antiaerei, sistemi radar d’allerta precoce e truppe ...

