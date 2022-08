Taiwan e Cina | cosa succede in Oriente | secondo le ultime

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 5 agosto 2022) Le tensioni trasono a migliaia di chilometri di distanza, ma vanno considerate di stretta attualità e rilevanza per tutta Europa. In ballo c'è un ulteriore fragile equilibrio internazionale, che sullo sfondo cela anche i non esaltanti rapporti. Ad esempio quelli tra gli Stati Uniti (e tutto il blocco occidentale) e la, ma sulla questione ha già espresso il proprio punto di vista qualche fonte ufficiale della Russia., il riassunto della situazione Laritiene l'isola diuna parte del suo territorio, seppur si tratti di un Paese considerato indipendente. Da tempo si teme la possibilità che Pechino possa intraprendere un'azione militare per legittimare questa sua idea. Negli ultimi giorni la visita a...