Sampdoria-Villar, ci siamo: ecco la formula e quando arriva (Di venerdì 5 agosto 2022) La Sampdoria è vicina a piazzare il colpo Gonzalo Villar. Sarà il regista della Roma il nuovo play di Marco Giampaolo, dopo una... Leggi su calciomercato (Di venerdì 5 agosto 2022) Laè vicina a piazzare il colpo Gonzalo. Sarà il regista della Roma il nuovo play di Marco Giampaolo, dopo una...

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, si lavora alle uscite di #Villar alla @sampdoria e di #Veretout all'@OM_Officiel - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sampdoria, chiuso l'accordo per Gonzalo #Villar dalla @OfficialASRoma: oggi previste le… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sampdoria, domani la chiusura per l'arrivo di #Villar dalla @OfficialASRoma - clubdoria46 : La #Sampdoria ha chiuso per #Villar: oggi la firma - AndreaAriano97 : Cercasi registi in serie A. Mentre la #Juventus insegue #Paredes la #Sampdoria chiude per #Villar in prestito con d… -