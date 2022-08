Quando a Roma nevicò ad agosto: il miracolo dell’Esquilino (Di venerdì 5 agosto 2022) Roma – Una nevicata, seppur sul colle più alto, in pieno agosto, nel cuore di Roma. Un’idea suggestiva che ad oggi rincuorerebbe i cittadini che, restando nella Capitale, devono fare i conti con le alte temperature e l’afa del periodo. Eppure, secondo la tradizione, il 5 agosto del 358 d.C., a Roma nevicò. Il sogno di Papa Liberio Sotto il pontificato di Papa Liberio, un nobile e ricco patrizio Romano di nome Giovanni, assieme a sua nobile moglie, non avendo figli, decisero di offrire i propri beni alla Santa Vergine per la costruzione di una chiesa a lei dedicata. Secondo la tradizione, la Madonna, che apprezzò il loro desiderio, apparve in sogno ai coniugi la notte fra il 4 e il 5 agosto, dicendo loro che all’indomani un segno prodigioso avrebbe ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 5 agosto 2022)– Una nevicata, seppur sul colle più alto, in pieno, nel cuore di. Un’idea suggestiva che ad oggi rincuorerebbe i cittadini che, restando nella Capitale, devono fare i conti con le alte temperature e l’afa del periodo. Eppure, secondo la tradizione, il 5del 358 d.C., a. Il sogno di Papa Liberio Sotto il pontificato di Papa Liberio, un nobile e ricco patriziono di nome Giovanni, assieme a sua nobile moglie, non avendo figli, decisero di offrire i propri beni alla Santa Vergine per la costruzione di una chiesa a lei dedicata. Secondo la tradizione, la Madonna, che apprezzò il loro desiderio, apparve in sogno ai coniugi la notte fra il 4 e il 5, dicendo loro che all’indomani un segno prodigioso avrebbe ...

FBiasin : Non credo che #Wijnaldum abbia scelto la #Roma solo perché c’è #Mourinho, ma so che da quando c’è #Mourinho in tant… - fattoquotidiano : L'EX SINDACO DI ROMA - “Nel 2013 venni considerato un eretico quando invitai il M5S in giunta, avevamo gli stessi o… - AlfredoPedulla : #Belotti: accordo con la #Roma da 2,8 poi bonus a salire per ogni stagione. Tre anni di contratto. Sarà formalizzat… - fefebaraonda : RT @Roma_Amore_Mio: Roma, Piazza Colonna,''rara'' foto del 1890, quando a Palazzo Chigi C'era un Bar e un Cambiavalute - lalla_tzn : RT @FBiasin: Non credo che #Wijnaldum abbia scelto la #Roma solo perché c’è #Mourinho, ma so che da quando c’è #Mourinho in tanti scelgono… -