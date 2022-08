Nuovo taglio cuneo fiscale 2022: come funziona e i nuovi aumenti in busta paga (Di venerdì 5 agosto 2022) Arriva dal 1° luglio in busta paga un ulteriore aumento di stipendio grazie al taglio al cuneo fiscale 2022 deciso e approvato con il Decreto Aiuti bis. Il canto del cigno dell’ormai uscente governo Draghi ha messo sul tavolo un provvedimento da 15 miliardi, per sostenere cittadini e famiglie in difficoltà, con la crisi sociale ed economica scatenata dalla guerra Russia e Ucraina e l’impennata del costo della vita. Il Dl Aiuti bis è stato approvato e presentato in conferenza stampa (guarda il video in fondo all’articolo), giovedì 4 agosto. dall’aumento delle pensioni da ottobre al rinnovo degli sconti sul carburante fino al bonus bollette, sono diverse le armi messe in campo dall’esecutivo uscente. Tra queste c’è la conferma che il cuneo fiscale a ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 5 agosto 2022) Arriva dal 1° luglio inun ulteriore aumento di stipendio grazie alaldeciso e approvato con il Decreto Aiuti bis. Il canto del cigno dell’ormai uscente governo Draghi ha messo sul tavolo un provvedimento da 15 miliardi, per sostenere cittadini e famiglie in difficoltà, con la crisi sociale ed economica scatenata dalla guerra Russia e Ucraina e l’impennata del costo della vita. Il Dl Aiuti bis è stato approvato e presentato in conferenza stampa (guarda il video in fondo all’articolo), giovedì 4 agosto. dall’aumento delle pensioni da ottobre al rinnovo degli sconti sul carburante fino al bonus bollette, sono diverse le armi messe in campo dall’esecutivo uscente. Tra queste c’è la conferma che ila ...

