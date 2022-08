LIVE Canoa velocità, Mondiali 2022 in DIRETTA: Mauro Crenna in finale nel K1 500! Out i due K4 500 azzurri (Di venerdì 5 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.01: Al via nella terza semifinale del K1 500 Ooi (Sgp), Leszczynski (Pol), Zaharia (Rou), Westhuyzen (Aus), Kernen (Swe), Balogh (Hun), Fazloula (Icf), Smit (Slo), Reiser (Nzl) 15.59: E’ finale PER Mauro Crenna! L’azzurro chiude al secondo posto alle spalle del fortissimo portoghese Pimenta battendo di un soffio il danese Rask che è terzo e qualificato 15.54: C’è l’azzurro Mauro Crenna al via della seconda semifinale del K1 500. Questi i concorrenti: Dorner (Svk), Crenna (Ita), Rask (Den), Mouget (Fra), Pimenta (Por), Podpolnyy (Isr), Mtsushiro (Jpn), Flier (Fra) 15.53: Molto bene lo spagnolo Cooper che vince senza apparentemente faticare la prima batteria davanti al tedesco ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.01: Al via nella terza semidel K1 500 Ooi (Sgp), Leszczynski (Pol), Zaharia (Rou), Westhuyzen (Aus), Kernen (Swe), Balogh (Hun), Fazloula (Icf), Smit (Slo), Reiser (Nzl) 15.59: E’PER! L’azzurro chiude al secondo posto alle spalle del fortissimo portoghese Pimenta battendo di un soffio il danese Rask che è terzo e qualificato 15.54: C’è l’azzurroal via della seconda semidel K1 500. Questi i concorrenti: Dorner (Svk),(Ita), Rask (Den), Mouget (Fra), Pimenta (Por), Podpolnyy (Isr), Mtsushiro (Jpn), Flier (Fra) 15.53: Molto bene lo spagnolo Cooper che vince senza apparentemente faticare la prima batteria davanti al tedesco ...

zazoomblog : LIVE Canoa velocità Mondiali 2022 in DIRETTA: undici equipaggi azzurri in cerca della finale. L’Italia punta al pod… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Mondiali 2022 in DIRETTA: Tacchini ed il K2 azzurro in finale. Ultime batterie con Craciun-Sant… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Mondiali 2022 in DIRETTA: tanti azzurri a caccia di posti in finale! - #Canoa #velocità… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Mondiali 2022 in DIRETTA: Alessio Bedin d’argento nella Paracanoa! Santini-Craciun Crenna e Alf… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Mondiali 2022 in DIRETTA: Santini-Craciun Crenna e Alfonsi ok! Attesa per Tacchini. Klokpah in… -