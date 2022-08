La casa dei Vettii di Pompei torna a vivere nel produzione esclusiva ITsART (Di venerdì 5 agosto 2022) ITsART è la piattaforma streaming con il meglio dell’arte e della cultura italiana. Dallo scorso 29 luglio presenta in esclusiva il teaser della prima produzione originale nata in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei e realizzata da Except: Eterna Pompei. Il restauro della casa dei Vettii. Si tratta di un bene archeologico denso di storia e bellezza. Un viaggio esclusivo che racconta alle telecamere i segreti del restauro ancora in corso. La produzione ci permette, dunque, di volgere uno sguardo poetico sulla meravigliosa casa dei Vettii, in prossima apertura. La casa è uno degli edifici iconici del sito archeologico dell’antica Pompei e grazie allo sguardo curioso e ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 5 agosto 2022)è la piattaforma streaming con il meglio dell’arte e della cultura italiana. Dallo scorso 29 luglio presenta inil teaser della primaoriginale nata in collaborazione con il Parco Archeologico die realizzata da Except: Eterna. Il restauro delladei. Si tratta di un bene archeologico denso di storia e bellezza. Un viaggio esclusivo che racconta alle telecamere i segreti del restauro ancora in corso. Laci permette, dunque, di volgere uno sguardo poetico sulla meravigliosadei, in prossima apertura. Laè uno degli edifici iconici del sito archeologico dell’anticae grazie allo sguardo curioso e ...

pdnetwork : Grande partecipazione ieri all'inaugurazione della Casa delle volontarie e dei volontari a Roma. Entra anche tu a… - Pontifex_it : Cari fratelli e sorelle dei #PopoliIndigeni, ritorno a casa portando nel cuore un tesoro fatto di persone e di popo… - GuidoDeMartini : ?? IO NON DIMENTICO ?? neanche una virgola delle vessazioni che ha dovuto subire chi ha liberamente scelto di non vac… - AndreaMontana77 : RT @DDoughnuts1912: Trovato morto in casa il presidente del tribunale di Pesaro, Fanuli, che aveva richiesto le analisi dei sieri - ilovebtsarmyy1 : RT @diilettae_: sei pazzo se pensi che io tre ore prima di un concerto dei bts sia ancora a casa #BadDecisionswithBTS -