Incidente sul lavoro in via Brun, i carabinieri mettono i sigilli al cantiere (Di venerdì 5 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri nella compagnia di Salerno, gli ordini del comandante Antonio Corvino hanno posto sotto sequestro il cantiere nel quale ieri l'imprenditore G.O., sessant'anni, di Pagani è precipitato da una scala. Un volo di 5 metri che gli ha causato diverse lesioni. L'uomo si trova ancora in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Giovanni di Dio Ruggi d'Aragona, con diverse lesioni alla colonna vertebrale. Le sue condizioni di salute restano gravi. L'Incidente è avvenuto alle 7,30 del mattino in via Stefano Brun n.5 , ma la denuncia è stata effettuata solo nel tardo pomeriggio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

