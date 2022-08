HBO Max e Discovery+ si fondono in una nuova piattaforma (Di venerdì 5 agosto 2022) HBO Max - Discovery + Che la fusione di Discovery e WarnerMedia, con la nascita di Warner Bros. Discovery, andasse ad aprire nuovi scenari televisivi era chiaro. E per la prossima estate è già pronto un cambiamento non da poco: HBO Max e Discovery+ verranno unite in un’unica piattaforma, che avrà un nuovo nome e comprenderà l’offerta di entrambe, configurandosi come un nuovo possibile polo streaming comprensivo di serie tv, reality e documentari. Il progetto era nell’aria ed è stato annunciato nel corso di una videoconferenza sui risultati economici del secondo trimestre dell’azienda. La fusione partirà nell’estate 2023 negli Stati Uniti per poi raggiungere l’America Latina nell’autunno 2023, l’Europa nei primi mesi del 2024, l’Asia a metà anno e il resto del mercato entro la fine del 2024. Il CEO e Presidente JB Perrette, stando a quanto riportato ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 5 agosto 2022) HBO Max - Discovery + Che la fusione di Discovery e WarnerMedia, con la nascita di Warner Bros. Discovery, andasse ad aprire nuovi scenari televisivi era chiaro. E per la prossima estate è già pronto un cambiamento non da poco: HBO Max everranno unite in un’unica, che avrà un nuovo nome e comprenderà l’offerta di entrambe, configurandosi come un nuovo possibile polo streaming comprensivo di serie tv, reality e documentari. Il progetto era nell’aria ed è stato annunciato nel corso di una videoconferenza sui risultati economici del secondo trimestre dell’azienda. La fusione partirà nell’estate 2023 negli Stati Uniti per poi raggiungere l’America Latina nell’autunno 2023, l’Europa nei primi mesi del 2024, l’Asia a metà anno e il resto del mercato entro la fine del 2024. Il CEO e Presidente JB Perrette, stando a quanto riportato ...

