“Hanno deciso così”. Uomini e Donne, brutta sorpresa per il pubblico: Maria costretta ad accettare (Di venerdì 5 agosto 2022) Cambio di programma per Uomini e Donne. L’inizio del dating show ha subito un improvviso cambiamento e nelle ultime ore è emersa la nuova data della messa in onda dello stesso. Il pubblico è rimasto deluso da questa decisione inaspettata, infatti ciò che era stato previsto in un primo momento non è stato rispettato. I telespettatori dovranno armarsi di pazienza, visto che comunque non è certamente a rischio la stagione 2022-2023 della trasmissione di Maria De Filippi. Ma Uomini e Donne deve fare i conti con questa novità non proprio positiva. L’inizio della trasmissione è stato infatti rinviato e la nuova data è stata rivelata da una pagina social, che è molto informata sulle dinamiche. Parlando di ex UeD, è uscito uno scoop su Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, che parla di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 agosto 2022) Cambio di programma per. L’inizio del dating show ha subito un improvviso cambiamento e nelle ultime ore è emersa la nuova data della messa in onda dello stesso. Ilè rimasto deluso da questa decisione inaspettata, infatti ciò che era stato previsto in un primo momento non è stato rispettato. I telespettatori dovranno armarsi di pazienza, visto che comunque non è certamente a rischio la stagione 2022-2023 della trasmissione diDe Filippi. Madeve fare i conti con questa novità non proprio positiva. L’inizio della trasmissione è stato infatti rinviato e la nuova data è stata rivelata da una pagina social, che è molto informata sulle dinamiche. Parlando di ex UeD, è uscito uno scoop su Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, che parla di ...

