FC Koln vs Schalke 04 – pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 5 agosto 2022) La prima partita dello04 al ritorno in Bundesliga dopo un anno di assenza li vede affrontare i contendenti europei dell’FCal RheinEnergieSTADION domenica 7 agosto. Gli ospiti hanno battuto il Werder Brema per il titolo della 2. Bundesliga lo scorso anno, guadagnando la promozione come campioni, mentre i padroni di casa sono riusciti a conquistare un posto in Europa Conference League. Il calcio di inizio di FCvs04 è previsto alle 17:30 Anteprima della partita FCvs04: a che punto sono le due squadre? FCLa prima stagione di Steffen Baumgart alla guida delpuò essere descritta solo come un successo monumentale. Dopo il 14° e il 16° posto in Bundesliga in seguito alla promozione del 2019, i ...