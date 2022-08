FA’ LA TUA SCELTA – WWE SUMMERSLAM 2022 (Di venerdì 5 agosto 2022) SPORTIVI, ATLETI… E MOLTO DI PIU’Paul Logan e Pat McAfee hanno talento innato per questo business.Non è stata una sorpresa leggere commenti entusiasmanti riguardo le loro performance di SUMMERSLAM.Pat era già al terzo 1vs1 della sua carriera in WWE. Non ha particolarmente brillato ma il suo carisma riesce ad tamponare quelle piccole lacune. C’è poi il pubblico, il fatto di essere un personaggio amato e di esaltare quindi ogni manovra portata a termine con successo.Il build-up delle sue rivalità nasce appunto nelle capacità del talk-to-talk. In questo non è secondo a nessuno. Aver giocato a football è un punto a suo favore. Seppure con un fisico non scolpito, rimane pur sempre un atleta. Poche mosse ma dal grande impatto visivo. Oserei quasi definirlo un funambolo. Una figura, la sua, quella da color commentator prettamente face, l’esatto opposto di Corey ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 5 agosto 2022) SPORTIVI, ATLETI… E MOLTO DI PIU’Paul Logan e Pat McAfee hanno talento innato per questo business.Non è stata una sorpresa leggere commenti entusiasmanti riguardo le loro performance di.Pat era già al terzo 1vs1 della sua carriera in WWE. Non ha particolarmente brillato ma il suo carisma riesce ad tamponare quelle piccole lacune. C’è poi il pubblico, il fatto di essere un personaggio amato e di esaltare quindi ogni manovra portata a termine con successo.Il build-up delle sue rivalità nasce appunto nelle capacità del talk-to-talk. In questo non è secondo a nessuno. Aver giocato a football è un punto a suo favore. Seppure con un fisico non scolpito, rimane pur sempre un atleta. Poche mosse ma dal grande impatto visivo. Oserei quasi definirlo un funambolo. Una figura, la sua, quella da color commentator prettamente face, l’esatto opposto di Corey ...

