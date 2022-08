Elisa Toffoli confessa dopo anni | A scuola mi bullizzavano

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 5 agosto 2022) Sono sempre di più le personalità del mondo della musica e dello spettacolo che raccontano di essere state vittime di bullismo quando erano ragazzini. Una delle storie più toccanti, poi, è quella cheha raccontato ai microfoni di Radio Due Il problema del bullismo è vecchio quanto il mondo. Fortunatamente, però, negli ultimi tempi l’attenzione su questo grave problema che attanaglia i nostri giovani sta diventando sempre più alta. Molto, allora, lo si deve anche alla testimonianze di personaggi famosi che, con la loro esperienza, cercano di sensibilizzare i propri fan sull’argomento. Recentemente, ad esempio, abbiamo parlato di quello che ha dovuto passare da bambino l’ottimo Giancarlo Magalli. Spesso, infatti, veniva preso in giro per via della sua statura e per il suo peso. Hato, allora, che naturalmente abbia ...