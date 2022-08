Elezioni | Lupi e Toti nella stessa lista Con il centrodestra

(Di venerdì 5 agosto 2022) Noi con l’Italia di Maurizioe Italia e al centro di Giovannicorrerannoalle prossimedel 25 settembre,che farà parte della coalizione del. I due leader hanno presentato il loro simbolo che si compone dei due rispettivi loghi: quello di Noi con l’Italia, più grande su sfondo blu, e quello di Italia al centro, più piccolo su sfondo arancione. “I moderati delci sono e ci sono con la prospettiva di essere decisiviproposta di Governo che iofarà – ha detto– Stiamo lavorando sul programma e anche sui collegi per la rappresentanza ma anche per le competenze che ognuno di noi ha. Quello che ci ...

