Cnr | ”Fino ad ora | il 2022 è l’anno più caldo di sempre Dimezzate le precipitazioni” In autunno fenomeni atmosferici estremi

(Di venerdì 5 agosto 2022) I primi sette mesi delsono stati quelli più caldi di, cioè dal 1800, quando sono iniziate le rilevazioni a livello nazionale. Almenoad ora. I dati pubblicati ogni mese dall’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) sono eclatanti. Secondo l’Istituto, infatti, ilavrebbe registrato il record di siccità con un vero e proprio dimezzamento delleregistrato da inizio anno a fine luglio rispetto agli accumuli medi sul trentennio 1991-2020. La riduzione maggiore, -52% , ha colpito il Nord, in misura leggermente inferiore, invece il Centro Sud con -42%. Ancora in questo momento,più siccitoso della storia italiana è il 2017, ma ilha buone possibilità per battere un nuovo ...

I dati preliminari di vari studi di statistica di diversi paesi europei mostrano un picco delle morti nella settimana tra il 18 e il 24 luglio che ha visto temperature record in tutta Europa. In Itali ...I primi sette mesi proiettano il 2022 come l'anno più caldo di sempre: luglio appena concluso ha fatto registrare un +2,26 gradi sopra la media italiana dal 1800 (da quando vengono rilevati i dati) ad ...