Bimbo morto avvelenato a 2 anni a Belluno, la tazzina con la droga in camera di Nicolò. Nella casa c'era hashish ovunque (Di venerdì 5 agosto 2022) LONGARONE (Belluno) - C'era una tazzina con dentro dell'hashish Nella camera del piccolo Nicolò, il Bimbo di due anni di Longarone deceduto il 28 luglio per avvelenamento. Un... Leggi su ilmattino (Di venerdì 5 agosto 2022) LONGARONE () - C'era unacon dentro dell'del piccolo, ildi duedi Longarone deceduto il 28 luglio per avvelenamento. Un...

