Aumento delle pensioni da ottobre 2022: ecco chi verrà escluso (Di venerdì 5 agosto 2022) Arriva l'Aumento delle pensioni, ma non per tutti. Il testo del decreto Aiuti bis elenca i beneficiari dell'Aumento, facendo restare scontente molte persone che speravano di avere più soldi nell'assegno. Chi è stato escluso dall'Aumento I percettori di assegno sociale e assegni per invalidità civile infatti sono stati esclusi dall'anticipo della rivalutazione. Niente Aumento per loro, che viene rimandato al 1° gennaio 2023, come da programma. Leggi anche: Rimborsi 730 sulle pensioni: ecco quando arrivano Cos'è l'anticipo della rivalutazione Le pensioni ogni anno vengono adeguate in base all'andamento dei prezzi così da contrastarne la perdita del potere d'acquisto. La decorrenza dell'Aumento ...

