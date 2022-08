Attilio Fontana sta bene, dopo l’ospedale chiarisce l’equivoco (Di venerdì 5 agosto 2022) Attilio Fontana è in gran forma ma lo dice solo dopo avere generato un equivoco. Ieri ha pubblicato una foto dall’ospedale con camice verde e cuffietta bianca, disteso sul letto. Gli occhi sembravano lucidi, il volto teso e le parole di chi deve affrontare chissà cosa. Ha generato preoccupazione, racconta di averlo fatto involontariamente ma era davvero difficile non preoccuparsi con quel post. Infatti, Attilio Fontana si scusa per l’allarme creato, pubblica un’altra foto in cui fa il segno della vittoria, non sorride ma confida che sta bene e ringrazia per l’affetto. L’artista spiega di avere fatto un tagliando di controllo, chissà se con il dubbio di risolvere qualche problemino o un classico controllo di routine, questo resta un mistero ma ciò che conta è che stia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 5 agosto 2022)è in gran forma ma lo dice soloavere generato un equivoco. Ieri ha pubblicato una foto dalcon camice verde e cuffietta bianca, disteso sul letto. Gli occhi sembravano lucidi, il volto teso e le parole di chi deve affrontare chissà cosa. Ha generato preoccupazione, racconta di averlo fatto involontariamente ma era davvero difficile non preoccuparsi con quel post. Infatti,si scusa per l’allarme creato, pubblica un’altra foto in cui fa il segno della vittoria, non sorride ma confida che stae ringrazia per l’affetto. L’artista spiega di avere fatto un tagliando di controllo, chissà se con il dubbio di risolvere qualche problemino o un classico controllo di routine, questo resta un mistero ma ciò che conta è che stia ...

