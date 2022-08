Appello disperato per Antonella Clerici: “Voglio tornare” | L’esclusione brucia ancora (Di venerdì 5 agosto 2022) Appello inaspettato per la nota conduttrice televisiva Antonella Clerici in vista della prossima stagione televisiva: vuole tornare La conduttrice Antonella Clerici (Foto ANSA)La prossima stagione televisiva sarà ancora una volta particolarmente intensa per Antonella Clerici. La conduttrice tornerà con due format molto amati dal grande pubblico. Come previsto dalla Rai sarà tutti i giorni al timone di È sempre mezzogiorno. Inoltre si occuperà anche della nuova edizione di The Voice Senior in prima serata. Proprio in vista di questo speciale ritorno, alla conduttrice è arrivata una richiesta inaspettata. Jasmine Carrisi ha infatti rivolto un nuovo Appello alla conduttrice in vista del prossimo mese di ... Leggi su specialmag (Di venerdì 5 agosto 2022)inaspettato per la nota conduttrice televisivain vista della prossima stagione televisiva: vuoleLa conduttrice(Foto ANSA)La prossima stagione televisiva saràuna volta particolarmente intensa per. La conduttrice tornerà con due format molto amati dal grande pubblico. Come previsto dalla Rai sarà tutti i giorni al timone di È sempre mezzogiorno. Inoltre si occuperà anche della nuova edizione di The Voice Senior in prima serata. Proprio in vista di questo speciale ritorno, alla conduttrice è arrivata una richiesta inaspettata. Jasmine Carrisi ha infatti rivolto un nuovoalla conduttrice in vista del prossimo mese di ...

