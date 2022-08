Alba Parietti e la confessione su di lui che non ti aspetti (Di venerdì 5 agosto 2022) : ecco le commoventi parole della showgirl, attrice e conduttrice. Da decenni ormai sotto i riflettori del mondo dello spettacolo, Alba Parietti continua ad incantare tutti quanti anche a 61 anni, con tutta la sua bellezza, il suo fascino e la sua sensualità. Le commoventi parole dell’attrice.Mentre come tanti suoi colleghi si gode le vacanze (passate per la maggior parte ad Ibiza, dov’è di casa) e posta foto sul suo profilo Instagram, non è mancato un pensiero per lui in un giorno davvero particolare; ecco le commoventi parole della Parietti. : ecco le sue parole sui social Nel corso di tutta la sua carriera, la Parietti è stata spessissimo al centro del gossip per le sue relazioni amorose; il matrimonio con Franco Oppini (con cui ha avuto Francesco) è durato dall”81 al ’90, a cui poi è seguita la ... Leggi su formatonews (Di venerdì 5 agosto 2022) : ecco le commoventi parole della showgirl, attrice e conduttrice. Da decenni ormai sotto i riflettori del mondo dello spettacolo,continua ad incantare tutti quanti anche a 61 anni, con tutta la sua bellezza, il suo fascino e la sua sensualità. Le commoventi parole dell’attrice.Mentre come tanti suoi colleghi si gode le vacanze (passate per la maggior parte ad Ibiza, dov’è di casa) e posta foto sul suo profilo Instagram, non è mancato un pensiero per lui in un giorno davvero particolare; ecco le commoventi parole della. : ecco le sue parole sui social Nel corso di tutta la sua carriera, laè stata spessissimo al centro del gossip per le sue relazioni amorose; il matrimonio con Franco Oppini (con cui ha avuto Francesco) è durato dall”81 al ’90, a cui poi è seguita la ...

