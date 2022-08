Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2022 ore 11:30 (Di giovedì 4 agosto 2022) Viabilità DEL 4 AGOSTO 2022 ORE 11:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E L’APPIA, E, AVANTI, TRA L’ARDEATINA E LA COLOMBO. SULL’AURELIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI MALAGROTTA E, PROSEGUENDO, TRA ARANOVA E PALIDORO VERSO LADISPOLI. SI PROCEDE POI A RILENTO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CODE SULLA VIA APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN ENTRATA VERSO Roma. IN MERITO AL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA METRomaRE, Roma-LIDO, CAUSA GUASTO ALLA LINEA AEREA, IL SERVIZIO È LIMITATO ALLA TRATTA PORTA SAN PAOLO E ACILIA. ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 4 agosto 2022)DEL 4 AGOSTOORE 11:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE-SUD E L’APPIA, E, AVANTI, TRA L’ARDEATINA E LA COLOMBO. SULL’AURELIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI MALAGROTTA E, PROSEGUENDO, TRA ARANOVA E PALIDORO VERSO LADISPOLI. SI PROCEDE POI A RILENTO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CODE SULLA VIA APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN ENTRATA VERSO. IN MERITO AL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA METRE,-LIDO, CAUSA GUASTO ALLA LINEA AEREA, IL SERVIZIO È LIMITATO ALLA TRATTA PORTA SAN PAOLO E ACILIA. ...

rosati_fabio : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Stanotte ore 21-24 lavori su viale Maresciallo Pilsudski nel tratto tra le rampe di Corso Francia. Inolt… - TuttoSuRoma : Agosto a #Roma, la guida per chi resta nella #Capitale: cosa fare, mostre, eventi, concerti, sagre e viabilità - romamobilita : #Roma #viabilità Via Collatina altezza GRA - incendio di fogliame - romamobilita : #Roma #viabilità Tangenziale direzione stadio, traffico rallentato per incidente altezza Campi Sportivi - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2022 ore 19:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #03-08-2022 -