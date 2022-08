Vania | significato e origine del nome

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 4 agosto 2022) Inilera un ipocoristico maschile slavo delIvan (in russo: ?????, traslitterato: Vanja; in serbo: ?????, traslitterato: Vanja; in croato Vanja), e solo in un secondo momento giunse in Europa occidentale per diffusione letteraria con il successo del dramma di Anton ?echov Zio Vanja, venendo quindi adottato comequasi esclusivamente femminile (nella forma), attestata con maggior frequenza nell’Italia centro-settentrionale, soprattutto in Toscana. La forma omofona Vanja, invece, ha preso piede in Scandinavia, sempre al femminile; nel complesso, ilrisulta diffuso con diverse varianti in molte altre lingue. Anche se si potrebbe pensare, ilnon è affatto correlato al personaggio biblico, ...