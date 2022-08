Tik Tok: l’ultima sfida è pericolosissima, massima attenzione! (Di giovedì 4 agosto 2022) Attenzione a mettere il ghiaccio davanti al ventilatore acceso, un’idea molto pericolosa, pubblicizzata come un rimedio contro il caldo, che potrebbe causare dei danni importanti. Con queste temperature altissime tutti sono alla ricerca del rimedio che possa alleviare la sofferenza dovuta al troppo caldo di questi giorni, ma attenzione ai consigli che possono essere pericolosi e che possono invece causare delle complicazioni sia a noi stessi che negli ambienti dove viviamo Tik Tok, l’ultima sfida e? pericolosissima, massima attenzione!(pixabay.com)Stiamo parlando di una tendenza che sta spopolando sul social cinese TikTik che tutti noi conosciamo per essere quotidianamente invaso da video, che mostrano come eseguire delle pratiche, di qualsiasi tipo. Molte persone mostrano come fare ... Leggi su formatonews (Di giovedì 4 agosto 2022) Attenzione a mettere il ghiaccio davanti al ventilatore acceso, un’idea molto pericolosa, pubblicizzata come un rimedio contro il caldo, che potrebbe causare dei danni importanti. Con queste temperature altissime tutti sono alla ricerca del rimedio che possa alleviare la sofferenza dovuta al troppo caldo di questi giorni, ma attenzione ai consigli che possono essere pericolosi e che possono invece causare delle complicazioni sia a noi stessi che negli ambienti dove viviamo Tik Tok,e?(pixabay.com)Stiamo parlando di una tendenza che sta spopolando sul social cinese TikTik che tutti noi conosciamo per essere quotidianamente invaso da video, che mostrano come eseguire delle pratiche, di qualsiasi tipo. Molte persone mostrano come fare ...

osnapitzjt : raga seguitemi su tik tok metto i video pazzi sulle lm mi chiamo esattamente come qui - Wicca14769673 : @sam10_04 Per non parlare del segui a quelle due tipe. Manco un 15enne arrapato che litiga con la fidanzatina. Inve… - meowfrmd : sono quasi pronta = vado a fare i tik tok - marcoess_ : RT @sonocactus: su tik tok mi innamoro ogni secondo - sonocactus : su tik tok mi innamoro ogni secondo -