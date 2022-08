Sophie Codegoni raccomandata per Avanti un altro? Sonia Bruganelli sbotta

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 4 agosto 2022) Ieri sulla rivista Chi è stata data in anteprima una notizia relativa alla prossima stagione diun, come vi abbiamo raccontato, sarà la nuova Bonas del programma di Paolo Bonolis. Notizia che ancheha condiviso con piacere sui suoi social, pubblicando le immagini dell’articolo della rivista Chi. La, che si occupa con la sua società dei casting per il programma, ha spiegato che dopo il provino e una chiacchierata con, ha deciso di averla in squadra e si è detta felice di questa scelta. Ma ovviamente non sono mancate le polemiche di chi ha puntato il dito e criticato questa decisione parlando di raccomandazioni e simili. Tra i vari commenti sul profilo instagram di: ...