Pierpaolo Pretelli | volano calci davanti a tutti | Il motivo è impensabile

Leggi su ildemocratico

(Di giovedì 4 agosto 2022), cosa sta succedendo?in pubblico, il tutto ripreso e pubblicato sui social In questi anni abbiamo visto l’ascesa di un personaggio che si è fatto amare dal grande pubblico per la sua semplicità, ed anche la capacità di entrare in empatia con i telespettatori. E’ stato il ‘Grande Fratello Vip‘ a lanciare di fatto nel mondo dello spettacolo, modello romano che già negli scorsi anni aveva avuto la possibilità di avere la sua prima esperienza come tentatore per ‘Temptation Island’. Un ragazzo semplice, anche nella maniera con la quale si è presentato proprio nella casa più spiata d’Italia, in mezzo a tanti vip ben più blasonati di lui.(web source)E’ riuscito ad ...