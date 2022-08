Lo Stato corre in soccorso dell’ex Ilva: “Norma ad hoc nel decreto Aiuti bis” (Di giovedì 4 agosto 2022) L’annuncio di Giorgetti all’incontro con i sindacati: “Sarà sufficiente a supportare l’operatività di Acciaierie d’Italia” Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 4 agosto 2022) L’annuncio di Giorgetti all’incontro con i sindacati: “Sarà sufficiente a supportare l’operatività di Acciaierie d’Italia”

