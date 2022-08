LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: inizia la quarta giornata di gare, eliminata Ferrari nei 100 ostacoli (Di giovedì 4 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:27 Jalaysiya Smith vince la quarta batteria dei 100 ostacoli in 13.42, seconda e terza piazza per Vilma Valiharju e Lena Spazirer. 16:24 Si è concluso il gruppo A della qualificazione del lancio del giavellotto maschile, solo Keyshawn Strachan e Max Dehning hanno ottenuto la misura di qualificazione DIRETTA, per gli altri bisognerà aspettare il gruppo B. 16:22 Vittoria convincente per la tedesca Hawa Jalloh (13.30), seconda e terza rispettivamente Mia Mcintosh e Valerie Guignard. Gara da dimenticare per Ferrari, che chiude quindi con un più che modesto 14.72, già certa dell’eliminazione l’azzurra. 16:20 Nella terza batteria dei 100 ostacoli c’è l’italiana Sandra Milena Ferrari! L’azzurra dovrà migliorare il ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:27 Jalaysiya Smith vince labatteria dei 100in 13.42, seconda e terza piazza per Vilma Valiharju e Lena Spazirer. 16:24 Si è concluso il gruppo A della qualificazione del lancio del giavellotto maschile, solo Keyshawn Strachan e Max Dehning hanno ottenuto la misura di qualificazione, per gli altri bisognerà aspettare il gruppo B. 16:22 Vittoria convincente per la tedesca Hawa Jalloh (13.30), seconda e terza rispettivamente Mia Mcintosh e Valerie Guignard. Gara da dimenticare per, che chiude quindi con un più che modesto 14.72, già certa dell’eliminazione l’azzurra. 16:20 Nella terza batteria dei 100c’è l’italiana Sandra Milena! L’azzurra dovrà migliorare il ...

