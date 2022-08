Latonia Moore debutta in Aida al 99° Arena di Verona Opera Festival

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – 2022. Il grande soprano statunitense è la protagonista del capolavoro di Verdi per un’unica eccezionale data venerdì 5 agosto, alle ore 20.45 Torna a dirigere Orchestra e Coro il maestro Daniel Oren con un cast internazionale di primo piano: Jorge de León, Olesya Petrova, Amartuvshin Enkhbat e, anch’egli per un’unica serata, Michele Pertusi come Ramfis. Tornano in scena anche Dal Zovo, Bosi, Bohui e i primi ballerini Ana Sophia Scheller e Matias Santos, con il Ballo e i Tecnici areniani. L’allestimento è quello dorato e sontuoso di Franco Zeffirelli con i costumi di Anna Anni e le coreografie di Vladimir Vasiliev. Stella del Metropolitan di New York tanto nel repertorio quanto in produzioni contemporanee erichiesta in tutto il mondo, da Londra a Buenos Aires, da Zurigo a Tokyo a Chicago, il pluripremiato soprano di Houston ...