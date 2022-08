Juventus, Gazzetta: “Kositic è l’ennesima idea di mercato bianconera” (Di giovedì 4 agosto 2022) Juventus, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta, la Juventus è nel grande asse del mercato, con l’idea Kostic in pole su tutti. “Niente sconti A Francoforte fanno conto sulla concorrenza del West Ham e non appaiono disposti a fare particolari sconti. Lo stesso Kostic è esplicito nel fare la sua scelta tecnica, ma non vuole neanche voltare le spalle al suo attuale club con il quale ha ottimi rapporti. È vero che è legato per soli altri 10 mesi, ma c’è il tacito accordo di un rinnovo adeguato in caso di mancato trasferimento. L’attualità, però, dice che la sua esperienza in Bundesliga volge ormai al termine. Nel quartier generale juventino sono decisi a chiudere con successo questa partita: verosimilmente all’inizio della prossima settimana. In definitiva la differenza tra le parti ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 4 agosto 2022)- Come riporta ad oggi la, laè nel grande asse del, con l’Kostic in pole su tutti. “Niente sconti A Francoforte fanno conto sulla concorrenza del West Ham e non appaiono disposti a fare particolari sconti. Lo stesso Kostic è esplicito nel fare la sua scelta tecnica, ma non vuole neanche voltare le spalle al suo attuale club con il quale ha ottimi rapporti. È vero che è legato per soli altri 10 mesi, ma c’è il tacito accordo di un rinnovo adeguato in caso di mancato trasferimento. L’attualità, però, dice che la sua esperienza in Bundesliga volge ormai al termine. Nel quartier generale juventino sono decisi a chiudere con successo questa partita: verosimilmente all’inizio della prossima settimana. In definitiva la differenza tra le parti ...

