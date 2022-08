Jova Beach Party, controlli nell’allestimento del palco al Lido Fermo: trovati 17 lavoratori in nero. L’Ispettorato del Lavoro sospende 4 ditte (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo le polemiche degli ambientalisti, una nuova tegola si abbatte sul Jova Beach Party. L’Ispettorato nazionale del Lavoro di Ascoli Piceno, al termine di un’ispezione al cantiere di allestimento del palco e dell’aerea del concerto in programma il 5 agosto al Lido di Fermo ha verificato la presenza di 17 lavoratori, sia italiani che stranieri, in nero. I controlli sono stati effettuati in collaborazione con i militari del Nil (Nucleo di Identità locale) e al Servizio prevenzione della Asur dell’Area Vasta 4 di Fermo (Marche) e hanno passato in rassegna “19 aziende, nessuna delle quali avente sede legale nella provincia”, come si legge nella nota diramata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo le polemiche degli ambientalisti, una nuova tegola si abbatte sulnazionale deldi Ascoli Piceno, al termine di un’ispezione al cantiere di allestimento dele dell’aerea del concerto in programma il 5 agosto aldiha verificato la presenza di 17, sia italiani che stranieri, in. Isono stati effettuati in collaborazione con i militari del Nil (Nucleo di Identità locale) e al Servizio prevenzione della Asur dell’Area Vasta 4 di(Marche) e hanno passato in rassegna “19 aziende, nessuna delle quali avente sede legale nella provincia”, come si legge nella nota diramata ...

