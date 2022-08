Jova Beach party: 17 lavoratori in nero nei cantieri a Fermo. Sospese 4 ditte dall'ispettorato del lavoro (Di giovedì 4 agosto 2022) Nuove polemiche attendono Jovanotti anche perché la notizia arrivata dalle Marche non è di quelle di cui andare fiero. Dopo le polemiche ambientaliste intorno ai suoi concerti ecco il controllo dell'... Leggi su leggo (Di giovedì 4 agosto 2022) Nuove polemiche attendononotti anche perché la notizia arrivatae Marche non è di quelle di cui andare fiero. Dopo le polemiche ambientaliste intorno ai suoi concerti ecco il controllo dell'...

trash_italiano : Jova Beach Party: durante un controllo a Lido di Fermo, sono stati individuati 17 lavoratori in nero (su 55). L’isp… - sole24ore : Controlli al Jova Beach Party su lavoratori in nero, sospese 4 ditte - repubblica : Lavoro nero al 'Jova Beach Party' di Lido di Fermo, sospese quattro ditte per manodopera illecita - sherpa810 : RT @sole24ore: Controlli al Jova Beach Party su lavoratori in nero, sospese 4 ditte - giorgiomagri : facchini in nero e sicurezza carente, cherubini infame dimmerda #jovabeachparty2022 #jovabeachparty -