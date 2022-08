Giù prezzi benzina e diesel oggi in Italia, metano in forte rialzo (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – Il barile scende sotto i 100 dollari, spinto dal calo della domanda di benzina e dall’aumento delle scorte di greggio negli Usa; in ribasso la quotazione internazionale della benzina, in rialzo quella del gasolio. Scendono ancora in Italia i prezzi medi nazionali di benzina (self service sotto 1,85 euro/litro) e diesel (self service a 1,83 euro/litro), soprattutto per quanto riguarda le pompe bianche. Ancora in forte rialzo invece quelli del metano auto (oltre 2,4 euro/kg). Invariati rispetto a ieri i listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – Il barile scende sotto i 100 dollari, spinto dal calo della domanda die dall’aumento delle scorte di greggio negli Usa; in ribasso la quotazione internazionale della, inquella del gasolio. Scendono ancora inmedi nazionali di(self service sotto 1,85 euro/litro) e(self service a 1,83 euro/litro), soprattutto per quanto riguarda le pompe bianche. Ancora ininvece quelli delauto (oltre 2,4 euro/kg). Invariati rispetto a ieri i listini deiconsigliati dei maggiori marchi. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero ...

