Fiaso | i ricoveri per covid sono stabili | ritardi sulla quarta dose

EugenioBerto70 : Covid: Fiaso, ricoveri stabili, ritardi su 4/a dose - telodogratis : Covid: report Fiaso, stabili ricoveri e terapie intensive - FrancoisBranca1 : RT @NicolaOliv20: LA CAMPAGNA DEL TERRORE CONTINUA.....QUESTA GENTE È DA SPAZZARE VIA. @TwittGiorgio @ClaudioDeglinn2 @dantegiumanini @marc… - franser_real : #Coronavirus: i dati aggiornati al 3 agosto - FGuardiella : Covid: Fiaso, ricoveri stabili, ritardi su 4/a dose -

stabili in area medica e nelle terapie intensive nella settimana dal 26 luglio al 2 agosto negli ospedali della rete sentinella della, dopo la diminuzione del - 2% registrata la scorsa ...I dati del ministero della Sanità elaborati sulla base di 255.797 tamponi. Tasso di positività al 17,8%.: stabilie terapie intensive, ma ritardi nella somministrazione della IV dose di vaccino agli over 60 Oggi sono 45.621 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime ...Ricoveri stabili in area medica e nelle terapie intensive nella settimana dal 26 luglio al 2 agosto negli ospedali della rete sentinella della ...Roma, 3 ago. (Adnkronos Salute) - In Italia "i ricoveri" Covid "in area medica e nelle terapie intensive nella settimana dal 26 luglio al 2 agosto sono stabili". Lo evidenzia la Fiaso, Federazione ita ...