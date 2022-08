Elezioni | il sottosegretario Sileri lascia | Torno al mio lavoro di chirurgo e professore universitario

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 4 agosto 2022) “Come annunciato nel 2018 e come ripetuto oggi in una intervista a Repubblica, non mi ricandiderò alle prossimee a fine mandato tornerò al miodie di”. Lo scrive sul proprio profilo Twitter ilalla Salute, Pierpaolo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.