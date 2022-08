Elezioni: fonti Nazareno, ‘da incontro Si-Verdi passi avanti per intesa' (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "L'incontro è durato un'ora e mezzo e Letta ha confermato la forte volontà e determinazione del Pd a stringere un'intesa elettorale" con Sinistra Italiana e Verdi e "costruire e rafforzare una colazione larga e plurale con l'obiettivo di essere competitivi e battere la destra sovranista". Così fonti del Nazareno al termine dell'incontro tra Enrico Letta, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Ci sarà un nuovo incontro e, si spiega dal Nazareno, "la nostra percezione è oggi ci siano stati passi avanti per arrivare a conclusione positiva di questo confronto". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "L'è durato un'ora e mezzo e Letta ha confermato la forte volontà e determinazione del Pd a stringere un'elettorale" con Sinistra Italiana ee "costruire e rafforzare una colazione larga e plurale con l'obiettivo di essere competitivi e battere la destra sovranista". Cosìdelal termine dell'tra Enrico Letta, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Ci sarà un nuovoe, si spiega dal, "la nostra percezione è oggi ci siano statiper arrivare a conclusione positiva di questo confronto".

