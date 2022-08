E' quasi guerra a Taiwan ma, nel caso, per la Cina non sarà una passeggiata (Di giovedì 4 agosto 2022) Da ieri e fino a domenica la Cina svolgerà esercitazioni a fuoco intorno a Taiwan. Poi le forze si ritireranno. Questo sperano gli abitanti dell’isola che nella mattinata di oggi (la notte italiana tra il 3 e il 4 agosto), hanno visto la Marina cinese lanciare missili molto vicino alle coste e carri armati anfibi sbarcare su alcune spiagge ricomprese nelle sei aree intorno a Taiwan scelte per queste manovre militari, definite senza precedenti. Il ministero della Difesa di Taiwan ha affermato di stare seguendo da vicino l’evolversi delle esercitazioni senza reagire in alcun modo, ma il pericolo di un incidente è molto elevato, così come un successivo intervento degli Usa nella zona, idea confermata anche dopo la visita del portavoce della Camera Usa Nancy Pelosi, ripartita ieri per Seoul. Grande preoccupazione è stata ... Leggi su panorama (Di giovedì 4 agosto 2022) Da ieri e fino a domenica lasvolgerà esercitazioni a fuoco intorno a. Poi le forze si ritireranno. Questo sperano gli abitanti dell’isola che nella mattinata di oggi (la notte italiana tra il 3 e il 4 agosto), hanno visto la Marina cinese lanciare missili molto vicino alle coste e carri armati anfibi sbarcare su alcune spiagge ricomprese nelle sei aree intorno ascelte per queste manovre militari, definite senza precedenti. Il ministero della Difesa diha affermato di stare seguendo da vicino l’evolversi delle esercitazioni senza reagire in alcun modo, ma il pericolo di un incidente è molto elevato, così come un successivo intervento degli Usa nella zona, idea confermata anche dopo la visita del portavoce della Camera Usa Nancy Pelosi, ripartita ieri per Seoul. Grande preoccupazione è stata ...

