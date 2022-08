“Contratto biennale” | Juventus | Agnelli sogna il colpaccio

LucaRuss0 : MERCATO, La Juventus non molla Mertens: proposto un contratto biennale. La situazione - MondoBN : MERCATO, La Juventus non molla - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Juventus, proposto un contratto biennale a Dries Mertens: la risposta del belga - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Juventus, proposto un contratto biennale a Dries Mertens: la risposta del belga - juve_magazine : SKY - Juventus, proposto un contratto biennale a Dries Mertens: la risposta del belga -

Bicisport

La Juventus ha offerto a Mertens la possibilità di proseguire la sua avventura in Serie A offrendogli un, ma dal 35enne belga al momento non arrivano segnali di apertura al ...La Juve però è pronta ad accelerare per il calciatore, in scadenza dinel 2023, che nell'...l'opzione di riscatto per 35 milioni di euro " dopo i 20 già versati per il prestito" ma ... Paternoster, è ufficiale! Letizia passa alla BikeExchange: contratto biennale per l'azzurra Dries Mertens non ha ancora una squadra. Sulle sue tracce c'è, tra le altre, anche la Juventus di Andrea Agnelli.La Juventus continua a insistere per arrivare a Dries Mertens. L'attaccante belga, attualmente svincolato, è in cerca di una nuova squadra. La dirigenza bianconera ha messo sul tavolo un contratto bie ...