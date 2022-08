Concorso in Guardia di Finanza | i tatuaggi non causano l' esclusione | ricorso vinto dai legali messinesi Bonetti e Delia

(Di giovedì 4 agosto 2022) La divisa maschile copre sempre il polpaccio, mentre per le donne che vogliano entrare nelladi, non possono essere automaticamente escluse se ilo è in quella parte del corpo...

astridrend : RT @wganapini: Segnala #EmanuelaSomalvico Operazione 'Planning” DDA di #ReggioCalabria.Sequestri preventivi in Abruzzo,Lombardia e Lazio,… - wganapini : Segnala #EmanuelaSomalvico Operazione 'Planning” DDA di #ReggioCalabria.Sequestri preventivi in Abruzzo,Lombardia… - infoitinterno : Operazione “Plannig”, la Guardia di Finanza di Reggio arresta 12 persone accusate di associazione mafiosa, concorso… - TelemiaLaTv : Operazione “Plannig”, la Guardia di Finanza di Reggio di arresta 12 persone accusate di associazione mafiosa, conco… -

La divisa maschile copre sempre il polpaccio, mentre per le donne che vogliano entrare nelladi Finanza, non possono essere automaticamente escluse se il tatuaggio è in quella parte del ...Era stato escluso dalper entrare nelladi Finanza a causa di qualche tatuaggio "non visibile" sul corpo, così ha fatto ricorso al Tar del Lazio e i giudici gli hanno dato ragione. Per i magistrati, ...Il tribunale ha dato ragione a un aspirante finanziere, valutato non idoneo in sede di accertamenti psico-fisici per la presenza di due tatuaggi in zona sovramalleoalare, che viene coperta dall'unifor ...Fa ricorso al Tar perché escluso dal concorso della Gdf e i giudici comunicano il verdetto: "I militari possono averli ma vanno coperti".