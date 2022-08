Carlotta dell'Isola e Nello sono in crisi: "Voglio scappare da Maria De Filippi" (Di giovedì 4 agosto 2022) Sembra proprio che la relazione fra Carlotta dell’Isola, l’ex concorrente di Temptation Island e del GF VIP, e suo marito Nello non vadano bene come tutti si auguravano. Vediamo cosa sta accadendo È da diverso tempo che Carlotta e Nello si sono uniti in matrimonio. A quanto pare, però, le cose fra i due non sembra che stiano andando molto bene. Pare molto strano, però, che la loro relazione possa essere entrata in crisi così presto. Stando alle dichiarazioni della dell'Isola presenti in rete, tuttavia, la situazione pare essere più complessa del previsto. Per sua stessa ammissione, infatti, sembra che entrambi abbiano preso la scelta di sposarsi con troppa superficialità. La loro frequentazione, ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 4 agosto 2022) Sembra proprio che la relazione fra, l’ex concorrente di Temptation Island e del GF VIP, e suo maritonon vadano bene come tutti si auguravano. Vediamo cosa sta accadendo È da diverso tempo chesiuniti in matrimonio. A quanto pare, però, le cose fra i due non sembra che stiano andando molto bene. Pare molto strano, però, che la loro relazione possa essere entrata incosì presto. Stando alle dichiarazionipresenti in rete, tuttavia, la situazione pare essere più complessa del previsto. Per sua stessa ammissione, infatti, sembra che entrambi abbiano preso la scelta di sposarsi con troppa superficialità. La loro frequentazione, ...

Cassie09725924 : Tutti a dire che carlotta dell'?? doveva convivere prima del matrimonio. Ma se in 10 anni non capisci come siete fat… - redazionerumors : Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino si sono sposati lo scorso 28 maggio, ma sembra già esserci aria di crisi - RegalinoV : Carlotta Dell’Isola shock su Nello: scoppia la crisi a poche settimane dalle nozze - Carlotta_Lottie : RT @IlSorfista: In gelateria mi hanno chiesto che gusti volessi. Ricordando gli insegnamenti dell’amico #redronniedicecose non ho risposto… - andreastoolbox : #Carlotta Dell’Isola, con Nello è già crisi dopo appena due mesi di matrimonio -