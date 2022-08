Calciomercato Roma | tutto fatto per Wijnaldum | ecco quando sarà a disposizione di Mourinho

Gazzetta_it : Wijnaldum dopo Dybala e Matic: Mou, ora la Roma è da scudetto - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, si lavora alle uscite di #Villar alla @sampdoria e di #Veretout all'@OM_Officiel - DiMarzio : #Calciomercato | #ASRoma, per #Wijnaldum si potrebbe chiudere in giornata con il @PSG - GTV_Drek : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma: definita la cessione di #Veretout all'@OM_Officiel. Cifre e dettagli dell'affare h… - sportli26181512 : Marsiglia-Veretout, è fatta a titolo definitivo: 11 milioni per la Roma: Il club francese ha definito l'operazione… -

Ieri sera tra le 'mille' pagine web sfogliate in cerca di notizie sulla mia, mi è capitato di vedere il commovente videomessaggio fatto da Mertens per salutare i tifosi; pur non essendo un tifoso azzurro ne sono rimasto felicemente colpito. D'altronde, quando in quella ...Commenta per primo Gonzalo Villar è pronto a dire addio alla. Il centrocampista spagnolo è vicino al trasferimento alla Sampdoria. Le due società stanno definendo i dettagli della formula del trasferimento (prestito con diritto di riscatto) in queste ore. ...Visti gli affari sfumati di Renato Sanches, ad un passo dal PSG, e Chukwuemeka, annunciato nella giornata di ieri dal Chelsea, il Milan si trova costretta ...ANSA) – ROMA, 03 AGO – DAZN e Tim hanno appena firmato l’accordo per la fine del loro rapporto di esclusiva: gli appassionati di calcio e sport dunque ora potranno vedere i contenuti su più piattaform ...