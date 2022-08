Calciomercato Napoli, il Sassuolo ha deciso: ecco l’erede di Raspadori (Di giovedì 4 agosto 2022) Il Napoli è concentrato a chiudere l’operazione Raspadori: il Sassuolo aspetta l’affondo dei partenopei per definire l’arrivo del suo erede Il Napoli è impegnato su più fronti. I partenopei stanno mutando pelle in vista del prossimo campionato. Diverse partenze eccellenti faranno sì che il prossimo undici avrà differenze evidenti rispetto al recente passato. Il direttore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 4 agosto 2022) Ilè concentrato a chiudere l’operazione: ilaspetta l’affondo dei partenopei per definire l’arrivo del suo erede Ilè impegnato su più fronti. I partenopei stanno mutando pelle in vista del prossimo campionato. Diverse partenze eccellenti faranno sì che il prossimo undici avrà differenze evidenti rispetto al recente passato. Il direttore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Gazzetta_it : Mertens dice no a 5 milioni della Juve: non vuole tradire la sua Napoli - DiMarzio : #Calciomercato, @SassuoloUS | Giacomo #Raspadori ha chiesto la cessione. La situazione tra @sscnapoli e @juventusfc… - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, incontro interlocutorio con il @SassuoloUS per #Raspadori - serieAnews_com : ?? #Sassuolo, scelto il sostituto di #Raspadori ?? chiusa l'operazione con il #Napoli assalto a #Orsolini... e… - danielesollievi : +++UFFICIALE+++ dopo l addio di #Mertens al napoli,scuole chiuse non solo nella città partenopea ma in tutta la reg… -