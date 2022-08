Busta paga, agosto più ricco ma non per tutti (Di giovedì 4 agosto 2022) Attesa per le novità in arrivo nei prossimi giorni, cosa decide il governo per la Busta paga dei dipendenti La scelta dei bonus per contrastare gli effetti dell’inflazione che sta investendendo l’economia italiana sarà abbandonata dal Governo. Sostenere il potere d’acquisto degli stipendi continua a essere tuttavia uno degli scopi principali dell’esecutivo dimissionario, in vista L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 4 agosto 2022) Attesa per le novità in arrivo nei prossimi giorni, cosa decide il governo per ladei dipendenti La scelta dei bonus per contrastare gli effetti dell’inflazione che sta investendendo l’economia italiana sarà abbandonata dal Governo. Sostenere il potere d’acquisto degli stipendi continua a essere tuttavia uno degli scopi principali dell’esecutivo dimissionario, in vista L'articolo proviene da Consumatore.com.

Imprenditore regala soldi ai dipendenti: 'Se loro stanno meglio, mi sento gratificato' Una sorpresa di 200 euro in più nella busta paga di luglio. È la somma regalata dall'imprenditore Rino Capitelli ai suoi dipendenti che va a raddoppiare il bonus una tantum previsto dal Decreto Aiuti. Un gesto di solidarietà che arriva da ... Accordo su stabilizzazione e proroga contrattuale del personale precario Covid in ruolo sanitario e socio - sanitario ... sono stati garantiti i fondi che permetteranno alle Aziende sanitarie di liquidare il 100% della retribuzione accessoria nella busta paga di settembre. Tutti pertanto avranno quanto spetta loro. Aumenti stipendi con taglio del cuneo fiscale: effetti in busta paga, importi Aumenti stipendi, come cambierebbe la busta paga e per chi con il taglio del cuneo fiscale previsto nel Decreto Aiuti Bis in approvazione.